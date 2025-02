Perché non nomina Stefania Grande Fratello il vaso si è aperto e per Lorenzo iniziano i guai

Leggi su Caffeinamagazine.it

, ancora polemiche suSpolverato. Il pubblico si è accorto di una cosa molto strana, nonostante gli attriti nonmaiOrlano. E la risposta sulla ragione è arrivata.che ha avuto un alterco con MaVi dopo alcune rivelazioni di Chiara sul suo conto. “Io non vado da Mariavittoria dicendole ‘Senti, allora mettiamoci lì e parliamo’”.>>: “La prima finalista donna”., la decisione della produzione dopo“Non può attaccarsi alla scusa che se non parliamo allora non sono tanto amico, non funziona così.io la prossima volta che le parlerò è per mettere un punto, io il punto l’ho già messo. Io non ricordo di aver litigato a tal punto da doversi far perdonare. È sempre lei che ha criticato la coppia, me, lei noi non abbiamo mai criticato”.