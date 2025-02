Notizie.com - Perché il quadro clinico del Papa è considerato “complesso”: preoccupazione per l’infezione polimicrobica alle vie respiratorie

Leggi su Notizie.com

“Infezionedelle vie”. È questa la diagnosi che emerge dall’ultimo bollettino della Sala stampa vaticana in meritocondizioni diFrancesco.ildel”:pervieIl dato è stato diffuso proprio in questi minuti dalla Santa Sede. Bisogna ricordare che il Pontefice è ricoverato al decimo piano del PoliUniversitario Gemelli di Roma. Ilè quindie la degenza delnon sarà breve.“I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e – si legge in una nota – nella giornata odierna hanno dimostrato una infezionedelle vieche ha determinato una ulteriore modifica della terapia. Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di unche richiederà una degenza ospedaliera adeguata”.