Perché i giovani sono ossessionati dalle fragranze? E come questo sta influenzando il mercato?

Aipiace profumarsi. Il rapporto tra la Gen Z e i profumi sfiora quasi l’ossessione, considerando l’incredibile traffico di interazioni che l’hashtag #perfumetok ha su TikTok. Non a caso, le statistiche prevedono che il settore, a livello mondiale, nel 2025 toccherà i 42,4 miliardi di euro. Il merito dipasso sostenuto di crescita è dovuto a due fattori: la diffusione dei “perfume influencer”, che raccontano e appassionano coetanei e non in tema, e il fatto che la Gen Z non sia fedele ad un solo profumo ma ami scoprirne sempre diversi, continuamente, in base a umore e occasione. E le vendite salgono. Rihanna, nuovo volto “J’adore”: l’iconico profumo Dior ha una nuova musa X Leggi anche › Profumi uomo, le novità della primavera 2025: note e tendenze per lui Profumi e Gen Z, parliamo di numeriPartiamo dai numeri.