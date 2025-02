Gamberorosso.it - Perché c’è sempre spazio per il dolce? Gli scienziati scoprono il meccanismo che inganna la sazietà

Leggi su Gamberorosso.it

Si è pienamente sazi, il bottone dei pantaloni sembra sul punto di esplodere, eppure. arriva il carrello dei dolci, e all’improvviso lo stomaco trovaper un tiramisù. Una magia? No, è il cervello che ci stando.del Max Planck Institute for Biology of ageing in Germania hanno individuato ilche sta dietro al cosiddetto dessert stomach (stomaco da dessert), ovvero il motivo per cui il desiderio dipuò superare la sensazione di pienezza dopo un pasto completo, e la spiegazione è tutta in un sottile gioco tra neuroni e ormoni.C’èper ilNel loro studio sui topi, i ricercatori del Max Planck Institute della città di Colonia in Germania hanno osservato che anche quando gli animali erano completamente sazi, non esitavano a mangiare zucchero.