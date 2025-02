Linkiesta.it - Per gli antisionisti l’unica pace possibile è l’azzeramento dello Stato ebraico

Leggi su Linkiesta.it

Se si trattasse di un gioco, anziché dell’ambizione diffusa che esso scompaia dalla faccia della terra, lopotrebbe mettere alla prova le disponibilità alladei nemici circostanti e del mondo che tiene loro bordone. Potrebbe cominciare col ritirarsi da Gerusalemme Est, compresa ovviamente la città vecchia, il sito ancestrale degli ebrei da cui gli ebrei, intollerabilmente, non sono felici di essere sfollati. Basterebbe? Ma figurarsi. Potrebbe ritirarsi dalla Giudea e Samaria, cioè i luoghi ebraici che non si capisce perché non dovrebbero essere judenfrei. Basterebbe? Ma no. Allora Israele potrebbe smetterla di avere due milioni di cittadini arabi – che nessuno chiama coloni – e proclamare finalmente il diritto al ritorno dei palestinesi, come vuole l’Onu, cioè il diritto internazional-palestinese di distruggere lodegli ebrei.