Per esempio lui… Grande Fratello outing a un ex concorrente vip Poi cercano di rimediare

“Perlui.”. Scoppia un nuovo caso nella Casa del. Al centro della polemica c’è una rivelazione inaspettata fatta da Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e tra i concorrenti più discussi di questa edizione. Entrata nella Casa da pochi mesi, Zeudi ha già fatto parlare di sé per il suo interesse sentimentale nei confronti di Helan Preses e Javier Martinez. Dopo essersi invaghita di entrambi, ha finito per rimanere da sola mentre la brasiliana e l’argentino hanno ufficializzato la loro relazione. Ora, però, a far discutere non è la sua vita sentimentale, ma alcune dichiarazioni che rischiano di alimentare insinuazioni e pettegolezzi.Durante una chiacchierata in camera con Mattia Fumagalli, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Federico Chimirri, Zeudi, parlando con leggerezza, ha fattosu un noto personaggio italiano.