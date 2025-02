Pensioni messaggio INPS n502 del 10 2 2025 | domande per Quota 103 Opzione donna e Ape Sociale

.com - Pensioni, messaggio INPS n°502 del 10/2/2025: domande per Quota 103, Opzione donna e Ape Sociale

Leggi su .com

Con la proroga in legge di bilnaciodelle misure previste nel 2024, relativamente a103, Ape, che hanno visto unicamente riconfermare i requisiti pregressi, hanno ufficialmente preso il via ledi pensionamento sul portale dell’L’ha aggiornato le procedure online per presentare ledi pensione con, APE103. Le indicazioni operative sono fornite con502/. Riportiamo alcuni tratti della circolare dove si evince che l’Istituto di previdenzaha semplicemente adeguato i suoi sistemi informatici alla luce dello slittamento di un anno per il termine di maturazione dei requisiti senza cambiamenti per quelli di accesso che restano invariati per le tre misure in oggetto.n°502 del 10/2/, come e dove presentare domanda per103,, ApeDal sitosi legge:Con il presentesi comunica che il sistema di gestione delledi pensione è stato implementato per consentire:1) la presentazione dell’istanza di pensione anticipatadi cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.