Pensioni aumenti Marzo 2025 esclusi i residenti all’estero | chiarimenti circolare n23 del 28 1 2025

.com - Pensioni aumenti Marzo 2025, esclusi i residenti all’estero: chiarimenti circolare n°23 del 28/1/2025

Leggi su .com

Quest’oggi torniamo a parlare dei pagamenti dellee dei rispettiviin quanto siamo stati contatatti da differenti lettori che fanno notare come i pensionatinon potranno beneficiare di nessun aumento, riportiamo per far comprendere l’entità della protesta il commento di Giovanni che ben racchiude lo sdegno di coloro che vivonoe che trovano assolutamente iniqua la decisione del Governo di impedire la perequazione nel. Di seguito citiamo altresì la normativa vigente e l’interpretazione dellan°23 del 28/1/, i dettagli:Aumento, no perequazione per i pensionatiGiovanni, scrive riassumento il pensiero di quanti ci hanno scritto: “Perché nessuno dice che i pensionati, che vivonoe pagano le tasse in Italia, non riceveranno un centesimo di aumento.