Oasport.it - Pegula sul caso Sinner: “Il sistema antidoping è rotto. C’è chi può chiudere la carriera dei giocatori”

La notizia della sospensione fino al 4 maggio di Jannikcontinua a tenere banco in questi giorni tra appassionati, addetti ai lavori e protagonisti del mondo del tennis. Jessica, numero 5 del ranking WTA e quinta testa di serie del WTA 1000 di Dubai, ha concesso un’intervista a The National (quotidiano emiratino) in cui ha fornito il suo punto di vista sule più in generale sulla credibilità del.“Che si creda o meno a Jannik, è chiaro che il processo seguito sembra tutt’altro che un processo. Sono tutte decisioni prese in modo casuale, senza prendere in considerazione molti fattori e con una brutale incoerenza in tutte le argomentazioni fornite“, dichiara la giocatrice statunitense alla vigilia del Dubai Duty Free Tennis Championships 2025.“Il, dobbiamo analizzarlo molto seriamente.