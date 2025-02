Pedopornografia sette arresti a Roma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00uomini sono stati arrestati in flagranza in un'operazione a: la Polizia postale li ha trovati collegati in rete, mentre guardavano e scambiavano file pedopornografici. In 10 anni avevano costituito un archivio con 150mila file.Tra gli arrestati, tutti tra i 50 e 60 anni, operai, tecnici informatici presso un ospedale, un volontario di casa famiglia,operai,bancari e un ex amministratore di condominio: era lui il 'custode' dell'archivio. Sono stati individuati dopo indagini con agenti sotto copertura.