Inter-news.it - Pecchia esonerato: la decisione del Parma dopo l’ennesima sconfitta!

Salta un’altra panchina in Serie A: questa volta tocca al. È statoFabio: manca solo l’ufficialità della società. Ecco le ultime sull’ambiente gialloblù.LA– Cattive notizie in casa. Ladi ieri, nella venticinquesima giornata di campionato, contro la Roma, ha fatto scattare ladel club parmigiano: Fabioè stato. La notizia ufficiale non è stata ancora confermata dalla società gialloblù, ma l’indiscrezione lanciata dal giornalista Gianluca Di Marzio lascia pochi dubbi. L’allenatore, sulla panchina deldalla stagione 2022/2023, ha già ricevuto la comunicazione.viene: attese le comunicazioni ufficialiORE DI ATTESA – Non un buon momento quello che sta vivendo il, attualmente terzultima in classifica a quota 20 punti.