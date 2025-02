Pazzesco Valentino Rossi l’omaggio è da brividi

Leggi su Sportface.it

Perarrivache commuove: i 46 anni del Dottore sono celebrati in maniera emozionante, che fotoQuarantasei e non li dimostra.ha compiuto ieri 46 anni, il suo numero. Grande festa per il dottore che raggiunge gli anni che da sempre rappresentano il suo mondo: VR46, ora lo si può dire realmente e senza timore di essere smentiti.Il campione di Tavullia ha scelto di festeggiare in famiglia, ma tutto il mondo gli ha reso omaggio, sottolineando la particolarità: 46 anni per chi il numero 46 lo ha portato in alto fin da quando era un ragazzino alle sue prime esperienze in moto. Non lo ha sostituito anche quando poteva usare il numero 1 da campione del mondo: ha sempre mantenuto il suo 46 ed ora che ha raggiunto proprio questi anni non si può che sottolineare la particolarità e ripercorrere la sua carriera.