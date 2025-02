Ilgiorno.it - Pavia, zecche a scuola: chiuso il liceo scientifico Taramelli, studenti a casa

, 17 febbraio 2025 – Riaprirà mercoledì 19 febbraio il, il più prestigiosodella città di, ospitato in un edificio storico del centro. Questa mattina glisi sono presentati aper assistere alle lezioni e sono stati rimandati aperché laera infestata dalle. Già la scorsa settimana era stata segnalata la presenza di parassiti in alcune aule, ma si credeva di poter tenere a bada la situazione. Questa mattina, invece, ci è accorti che la presenza indesiderata non era più limitata solo ad alcuni spazi. Appena la segnalazione è arrivata in Provincia che è proprietaria dell’edificio, è partito l’intervento di disinfestazione al termine del quale si dovrà effettuare un’accurata pulizia prima di poter riaccogliere gli