.com - Pavarotti 90, annunciato il concerto evento all’Arena di Verona, i biglietti

90 – L’uomo che emozionò il mondo è ilche si terrà a settembredi, iIl Maestro Lucianoha usato il suo straordinario talento per portare l’opera a un pubblico mondiale di appassionati e non solo: ha infranto barriere e confini, ha trasceso i teatri per arrivare ai grandi spazi aperti, toccando il cuore di milioni di persone. Grazie alla sua voce unica e impareggiabile e alle doti di comunicatore empatico, estroverso e carismatico, è stato riconosciuto come il tenore più amato dell’ultimo secolo.Dopo lo straordinario successo dell’celebrativo di10th Anniversary del 2017 che ha raccontato una storia unica al mondo attraverso le voci e le testimonianze delle persone a lui più vicine, il 30 settembre 2025, anno in cui avrebbe celebrato il suo novantesimo compleanno, il Maestro verrà ricordato nuovamente con un grandedi90 – L’uomo che emozionò il mondo.