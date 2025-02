Ilrestodelcarlino.it - Paura in via Bolognese. Schianto scooter-taxi . Giovane in rianimazione

Sono ore di grande preoccupazione per un ragazzo di 30 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella mattinata di ieri in via Franco. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale, ma, secondo i primi accertamenti, ilera in sella a unoche, per cause da chiarire, si è scontrato con un. Da una prima ricostruzione degli agenti, l’impatto si sarebbe verificato mentre ilprocedeva sulla corsia preferenziale di via, proveniente da via Fioravanti con direzione Piazza dell’Unità, mentre il ciclomotore viaggiava da via Colonna con direzione via. L’impatto, per il ragazzo in sella al ciclomotore, è stato piuttosto violento, ed è sbalzato ad alcuni metri di distanza dal luogo dell’impatto. Sul posto, in pochi istanti, sono giunti i soccorritori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al 30enne le cui condizioni sono parse fin da subito molto gravi.