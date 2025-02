Ilrestodelcarlino.it - Paura al Lido di Fano, ragazzino preso a botte: a 15 anni rischia un occhio

(Pesaro), 17 febbraio 2025 – Minorenni aggrediti aldi, sabato sera, intorno alle 23.45, da un gruppo di balordi. Un quindicenne colpito da un violento pugno all’è finito all’ospedale dove gli è stata diagnosticata una importante lesione. Gli aggressori sarebbero già noti alle forze dell’ordine, una banda di giovani disagiati con situazioni familiari problematiche. In ogni caso sembra che girino in città in cerca di pretesti per mollare pugni e ceffoni a chi capita. Sabato sera le vittime prescelte sarebbero stati un gruppo di amici di 15-16, ragazze e ragazzi, (non più di 6-8 adolescenti) che si erano fermati a chiacchierare al, nella piazzetta davanti all’edicola che ovviamente era chiusa, prima di salutarsi per rientrare a casa in bicicletta. “Cosa c’è da guardare” sarebbe stata la frase rivolta dall’aggressore ai giovani che stavano parlando tra di loro, subito dopo sarebbe partito l’inaspettato pugno in direzione del 15enne, provocandogli una ferita sull’arco sopraccigliare, visibile immediatamente, e una lesione, verificata successivamente dopo l’esame oculistico al Santa Croce.