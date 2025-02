Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney si è esibito allo special per i 50 anni del Saturday Night Live con un medley dei Beatles

Leggi su Metropolitanmagazine.it

nella serata ha partecipato all’episodio del, nel quale sono stati celebrati i 50dello show statunitense.Il bassista si era giànello show per quatto volte, nel 1980, 1993, 2010 e 2012: inoltre ha fatto due apparizioni nel 2006, 2013 e 2015. L’artista per questa occasione ha eseguito untratto da Abbey Road, composto da una versione onirica di Golden Slumbers, per poi passare alla ballad Carry That Weight. Il pubblico ha tributato una standing ovation, quandoè passato a The End per concludere il suo concerto, applaudendo la canzone finale dell’album, composta da. “Alla fine, l’amore che ricevi è uguale all’amore che dai”, ha aggiunto MaccaunsuialIldiha concluso un fine settimana ricco di musica per il SNL, che ha tenuto un concerto per il 50°versario in cui i membri rimanenti dei Nirvana si sono riuniti con Post Malone alla voce.