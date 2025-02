Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, cinque atleti della Primavera al raduno nazionale

Prato, 17 febbraio 2025 - Poche settimane fa, laPrato è stata incoronata miglior società d'Italia per il secondo anno consecutivo dalla Fisr, in virtùsomma dei risultati ottenuti dai singoli. E a confermaqualità del gruppo, pertesserati del sodalizio pratese sono stati convocati per ilspecialità “obbligatori” diartistico, dal commissario tecnicoFabio Hollan. Iniziando da Desirèe Cocchi e Niccolò Mariotti, reduci dalla partecipazione all'”Americas Cup” di Orlando (una kermesse svoltasi negli Stati Uniti che ha visto gareggiare i miglioridel mondo). A Bologna, dove si è svolto lo stage e dove i convocati si sono allenati sotto la supervisione dello staff azzurro, c'erano anche Mattia Danesi ed Angela Costantino (chiamati per la categoria “jeunesse”) ed Emma Bencini, per la categoria “cadetti”.