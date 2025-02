Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, le novità dell’Artistic International Series. Introdotta la “Last chance”

Si avvicina il primo doppio impegno internazionale della stagione 2025 di. Si tratta, competizione itinerante suddivisa in due tappe, una pianificata a Buenos Aires (5-13 aprile) l’altra a Trieste (8-19 maggio) più una fase finale, programmata in Italia a giugno. Nelle scorse ore la World Skate ha fornito ulteriori informazioni sull’evento, svelando alcune gustose. La prima riguarda l’introduzione del taglio per lo short program. Per ciò che concerne le categorie giovanili e selettive (dunque Cadet, Youth, Junior e Senior) della specialità libero e solo dance, accederanno al programma lungo soltanto i migliori diciotto pattinatori del corto. Una selezione che renderà ancora più avvincente le gare, seguendo l’esempio consolidato da decenni neldi figura.