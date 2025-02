Tg24.sky.it - Patron di Mondo Convenienza rapinato nella sua villa, rubati Rolex e 50mila euro

Rapina a mano armata in casa del proprietario dia Civitavecchia. Intorno alle 22 di domenica 16 febbraio un gruppo di sei malviventi con volto camuffato e con pistole alla mano ha fatto irruzionedi Giovan Battista Carosi in via Colline dell'Argento. L’imprenditore si trovava in casa insieme ad un’altra persona: i due sono stati minacciati e ildella catena è stato costretto a consegnare circa 50 milain contanti. Inoltre i malviventi hanno smurato una cassaforte contenente dued'oro e hanno portato via altri oggetti di pregio e argenteria per un valore ancora da quantificare. Iri hanno poi rinchiuso Carosi e l’altra persona in una stanza e sono fuggiti. Del caso si stanno occupando gli agenti della questura di Roma.