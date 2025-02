Quotidiano.net - Patron di Mondo Convenienza rapinato in casa a Civitavecchia e rinchiuso in una stanza. Smurata la cassaforte, banda in fuga

Roma, 17 febbraio 2025 – A volto coperto e armati di pistola hanno messo a segno un colpo da diverse migliaia di euro. Vittima della rapina in villa l’imprenditore Giovan Battista Carosi,della nota catena di mobili low cost. Il colpo è avvenuto sabato notte, intorno alle 22, in via Colline dell'Argento a. In quel momento all’interno della villa c'era il proprietario assieme a un altro uomo, forse il cognato. Sotto la minaccia dell'arma, i malviventi si sono fatti consegnare circa 50mila euro in contanti. Poi hanno smurato unaall’interno della quale si trovavano due Rolex d'oro e hanno portato via anche oggetti di valore e argenteria per un valore ancora da quantificare. Prima di fuggiri i malviventi hannol’imprenditore e l’altro uomo che era con lui in unaper impedirgli di chiamare le forze dell’ordine.