Liberoquotidiano.it - "Patriarcato": delirio femminista contro Carlo Conti. Linciato per una battuta sulla Lamborghini

Scusate, nessuno che gridi al razzismo? Sveglia: a Sanremo non c'era neanche un cantante di colore! Altro che il “Papa nero” dei Pitura Freska: ha dominato il potere bianco,a parte. Aggiornate subito le pseudo femministe che hanno strillato alperché i primi cinque in classifica sono uomini. Ma vi pare? Le attiviste, scatenate sui social, sono riuscite ad attaccare il conduttore che ha rivolto alla procace co -conduttrice Elettrauna, «metti il turbo», e non hanno notato il pallore dei concorrenti. Vabbè, accontentiamoci. Ah: guai a scrivere “valletta”, attenzione. Tra le più agguerriteilspicca Eleonora Camilli, “giornalista che si occupa di immigrazione, diritti e diaspore contemporanee”, così informa su “X”. «Il festival della restaurazione porta in finale tutti maschi», si dispera.