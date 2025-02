Terzotemponapoli.com - Pasino: “Il Napoli non ha ricambi all’altezza..”

Rubens, ex attaccante del, è intervenuto aMagazine live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Ilsta tirando un po’ il fiato, ma lo stanno facendo anche Inter e Atalanta. Gli azzurri non hadei titolari, anche se due o tre ottime alternative ci sono, basti pensare a Raspadori che contro la Lazio si è disimpegnato bene. Nell’arco di un campionato ci possono stare momenti di flessione, come acadde anche alla Juventus di Antonio Conte che vinse il primo scudetto. Il vantaggio sull’Inter incide tanto sulla mente dele la vittoria della Juventus ha reso felice gli azzurri dopo l’ennesimo pareggio in rimonta negli ultimi minuti subìto dalla squadra di Conte.