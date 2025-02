Sport.quotidiano.net - Partita rocambolesca. Un pareggio di emozioni tra Monturano e Montefano

CAMPIGLIONE: Monti; Adami, Wahi, Muzi (57’ De Carolis), Fabi (57’ Baiocco); Morelli, Ercoli, Ruggeri (74’ Iullitti), Cheddira (62’ Russo); Palestini (90’ Santarelli), Altobello. All. Cuccù: David; Galeotti, Bianchi, Postacchini, Calamita (90’ Candidi); Alla, Gabrielli, Nardacchione; Ferretti; Palmucci (68’ Pincini); Rombini (74’ Papa). All. Amadio Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto Reti: 10’ Wahi, 11’ Nardacchione, 50’ Rombini, 80’ Russo Parità train una gara ricca di episodi. Locali avanti al 10’ quando su azione da corner svetta Wahi che mette in rete. Immediata la replica degli ospiti che liberano al tiro Nardacchione che fredda Monti. La gara è bella, ospiti pericolosi con Ferretti e Alla che scheggia la traversa;che prova a colpire con un pallonetto di Palestini dalla propria trequarti e con una conclusione poco fortunata di Altobello.