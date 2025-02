Ilrestodelcarlino.it - Partita aperta, poi il crollo finale. C’è la contestazione del Recchioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fermana 1 notaresco 4 FERMANA (4-3-3): Perri 4; Casucci 5, Tafa 5, Karkalis 5, Tomassini 5 (24’ st Brandao sv); Romizi 5,5 (37’ st Perez sv), Etchegoyen 5,5, Mavronmmatis 5 (24’ st Sardo 5,5); De Silvestro 5,5, Bianchimano 5,5, Pinzi 5. All. Brini NOTARESCO (3-5-2): Cervellera 7; Ferri 6, Formiconi 6,5, Quacquarelli 6,5 (24’ st Pulsoni 6); Forcini 6,5 (34’ st Intinacelli sv), Di Bartolo 6,5, Arrigoni 7, Di Cairano 6,5 (18’ st Kapnidis 7,5), Ciuti 6,5; Sall 7 (28’ st Di Sabatino sv), Infantino 7,5 (45’ st Belli sv). All. Silva Arbitro: Losapio di Molfetta 5 Reti: 9’ Sall, 22’ Romizi, 20’ st Infantino, 34’ st Kapnidis, 44’ st Kapnidis Not – spettatori 1.112. Ammoniti Di Bartolo. Recupero 0’ + 5’amarissimo con il poker del Notaresco e ladel pubblico gialloblù per una sconfitta che pesa enormemente.