Inter-news.it - Parolo: «Inter ancora in corsa per lo scudetto. Ma Champions League pensiero fisso!»

Marcoha sottolineato come l’abbiala possibilità di riconquistare lo. Poi un commento su un “” per i nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – L’, nonostante la sconfitta con la Juventus per 0-1, vede nonpregiudicata la conquista del suo secondoconsecutivo. I nerazzurri, infatti, si trovano ad avere due lunghezze di distacco dalla squadra allenata da Antonio Conte, contro la quale vi sarà lo scontro diretto il 2 marzo. Dopo un turno potenzialmentelocutorio, con i meneghini che ospiteranno il Genoa e il Napoli che si presenterà al Sinigaglia per sfidare il Como, l’attenzione sarà tutta per lo scontro diretto al vertice del campionato.sulla situazione attuale dell’e sul suo percorso futuroIL COMMENTO – Sul punto si è espresso Marco, il quale ha sottolineato come non vi sia alcuna certezza in merito al futuro.