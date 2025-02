Parole, parole, parole

Leggi su Ildenaro.it

Strano, meglio straordinario, è un atteggiamento che sta trovando sempre più soggetti pronti a adottarlo. Gli stessi provengono da tutte le classi sociali. Definirlo atarattico equivarrebbe a far pensare che le conseguenze che potrebbero derivare da quanto appena scritto non riescano a influire in maniera negativa più di tanto. Probabilmente si tratta di una miscellanea di impulsi che finiscono per crearne uno nuovo, quindi un unicum.Volendo tentare di dare allo stesso una connotazione, si può prendere come termine di confronto il personaggio di uno spettacolo teatrale sui generis, di conseguenza non semplice da inquadrare (commedia, dramma o altro), in cui la protagonista, anzi “le”, sono portate in scena da un’unica attrice. Si tratta della moglie e dell’amante di un uomo normale, se proprio lo si vuol qualificare è il prototipo di chi pensa, ne esistono ancora oggi molti esemplari, che le donne si dividano in due grandi categorie In una trovano collocazione le mogli, “angeli del focolare”, completamente succubi del proprio compagno; in un altro la donna emancipata, che inverte il ruolo del rapporto con il partner.