Sport.quotidiano.net - Parma, esonerato Pecchia: Tudor o Pirlo per la panchina

, 17 febbraio – IlhaFabio. Fatale, al tecnico protagonista della promozione in A, la sconfitta casalinga contro la Roma, la quarta consecutiva in campionato. Ilha raccolto due punti nelle ultime sette partite, con l'ultima vittoria che risale al 2024 e si trova terz'ultimo in classifica. Dopo aver rilevato la guida tecnica nel 2022 con i ducali in Serie B, il tecnico di Formia sfiorò subito la promozione nella massima serie , fermandosi soltanto a cospetto del Cagliari nel doppio confronto valido per la semifinale playoff. Appuntamento però rimandato solo di un anno in un campionato dominato in lungo e in largo dai ducali valso poi la promozione. In questa stagione un ottimo avvio aveva portato addirittura la società emiliana ha rinnovare il contratto del proprio tecnico fino al 2027, ma proprio dopo tale annuncio gli emiliani hanno iniziato a perdere punti, capitolando in occasione di scontri diretti importanti contro Verona, Lecce e Cagliari, ottenendo solo una vittoria nelle ultime undici partite contro il Monza.