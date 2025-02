Calciomercato.it - Parma, Chivu in città: i dettagli dell’accordo | CM.IT

Dopo l’ufficialità dell’allontanamento dell’allenatore, il club gialloblù ha definito l’accordo con il nuovo tecnicoDue punti nel 2025, terzultimo posto in classifica e quattro sconfitte di fila: è stato questo andamento a convincere ilad esonerare Fabio Pecchia, artefice della promozione dello scorso anno.Pecchia esonerato, ilha scelto il sostituto: c’è la firma CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itIn serata è arrivata l’ufficialità dell’allontanamento con il club che ha già trovato il sostituto: come raccolto da Calciomercato.it, infatti, Cristianè arrivato incon il suo agente. Accordo fino a giugno con opzione per un altro anno idell’intesa con l’ex allenatore della Primavera dell’Inter.al posto di PecchiaL’ufficialità dell’esonero di Fabio Pecchia è stata data dalin serata, ora si attende l’annuncio dell’approdo dell’ex difensore sulla panchina gialloblù.