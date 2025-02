Feedpress.me - Parigi, Meloni contro il formato anti-Trump: l’Ue deve restare al fianco degli Usa

Leggi su Feedpress.me

Arriva per ultima , quando tutti sono già attorno al tavolo da quasi un’ora. E lascia l’ Eliseo senza parlare , nonostante fosse tutto pronto , facendo cenno con la mano dalla macchina che proprio non era possibile . Giorgiariparte daal termine di un vertice "interlocutorio" , convocato d’urgenza da Emmanuel Macron , di cui non ha condiviso i presupposti , e la scelta