Quotidiano.net - Parigi Il vertice anti-Trump

Leggi su Quotidiano.net

L’Europa batte un colpo. Per l’Ucraina e per se stessa. Oggi asummit straordinario. Lo strappo statunitense a beneficio della Russia e l’asserita esclusione dell’Europa dal tavolo della pace sollecitano una risposta tempestiva. "Riunione informale", precisa l’Eliseo. Ma con presenze di rango. Alla chiamata di Emmanuel Macron rispondono il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier polacco Donald Tusk, il leader spagnolo Pedro Sanchez, il capo del governo olandese Dick Schoof, la premier danese Mette Frederiksen (sia in rappresentanza del blocco NB8 – i Paesi nordici e baltici – sia in ragione delle mire statunitensi sulla Groenlandia). Per l’Unione europea il presidente del Consiglio Antonio Costa e la commissaria Ursula von der Leyen.