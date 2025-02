Parigi i leader Ue serrano le fila sull’Ucraina Scholz | La pace non sia un diktat a Kiev Truppe europee al confine? Dibattito prematuro

Leggi su Open.online

«Non può esserci unaimposta che l’Ucraina deve accettare. Per noi è evidente che il Paese deve percorrere la sua strada nell’Unione europea, deve poter difendere la sua democrazia e la propria sovranità ed essere nella condizione di mantenere un esercito forte. Tutto ciò non è negoziabile»: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaflasciando il vertice in corso asulla crisi russo-ucraina.è stato il primo deieuropei presenti all’Eliseo a lasciare il vertice, convocato d’urgenza dal presidente francese Emmanuel Macron per concordare una strategia unitaria di fronte all’avvio di negoziati diretti Usa-Russiache rischiano di escludere l’Europa (oltre che l’Ucraina) dal tavolo, oltre che di lasciare entrambe vulnerabili.ha anche risposto alle domande dei cronisti sull’ipotesi di inviarein Ucraina in missione di peace-keeping dopo che sarà stato siglato il cessate il fuoco.