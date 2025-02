Formiche.net - Parigi da una parte, l’Arabia dall’altra. Dove si muove la diplomazia sull’Ucraina

Leggi su Formiche.net

da una, Arabia Saudita. Questi sono i due grandi epicentri in cui, durante questa settimana, la politica internazionale dipanerà i propri fili in relazione alla questione del conflitto in Ucraina. La penisola araba è stata scelta in virtù di una sua (quantomeno apparente) neutralità, come il luogo in cui una delegazione americana composta dal segretario di Stato Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l’inviato speciale in Medio Oriente Steve Witkoff (ma non quello per l’Ucraina Keith Kellog, la cui assenza ha un forte significato diplomatico) si incontrerà con una delegazione russa, in preparazione di un futuro incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Rubio ha già avuto una conversazione telefonica con la sua controrussa, il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov, durante la quale sono state toccate una serie di questioni relative alla “normalizzazione” dei rapporti diplomatici tra Russia e Stati Uniti.