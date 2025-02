Sport.quotidiano.net - Pareggio controverso. Tra Urbania e Matelica poche emozioni

1 : Nannetti, Scarcella, Antoniucci (1’ s.t. Temellini), Dal Compare, Franca (41’ s.t. Diene), Paoli, Bicchiarelli (1’ s.t. Lani), Carnesecchi, Monachesi (16’ s.t. Rivi), Catani (8’ s.t. Sarli), Nunez. All. Lilli: Ginestra, Rouiched, Ziroli (43’ s.t. Merli), Gomis, Siciliano, Frulla (1’ s.t. Zappasodi), Mengani (26’ s.t. Bagnolo), Giovannini, Iori, Antonioni (30’ s.t. Strupsceki), Mazzoni. All. Ionni Arbitro: Tarli di Ascoli Reti: Nunez 11’ s.t., Iori 14’ s.t. Note: ammoniti Bicchiarelli, Dal Compare, Antonioni, Carnesecchi Il primo tempo vede le due squadre sulle proprie posizioni. Al decimo Franca viene steso in area, ma per il fischietto di Ascoli non è fallo, sarà il primo degli episodi dubbi di giornata. Passano pochi minuti e Bicchiarelli colpisce di destro da due passi, il pallone capitola sulle mani di un difensore ma si gioca.