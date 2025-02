Ilrestodelcarlino.it - Parco Nord, i residenti: "Strage di finestrini"

"È successo di nuovo. Ci vorrebbero delle telecamere in questa zona, oltre che più controlli". A raccontare l’ennesima spaccata alle auto in sosta, una residente in via Andrea da Formigine (zona) nel tratto proprio di fronte al ponte che porta a Corticella. Nella notte tra sabato e domenica, "hanno danneggiato tre macchine – riferisce la donna –, due davanti al primo lotto di villette e una davanti a quello centrale. Hanno colpito anche le due Yaris ibride, la mia e quella della mia coinquilina, ma non hanno preso nulla dall’interno, anche perché non c’era niente da rubare. Non hanno cercato di portare via i veicoli. Hanno però rotto il piccolo lunotto lato passeggero, quello a forma di triangolo tra il finestrino e il parabrezza. Hanno anche provato a spaccare quello di un’altra macchina, di un nostro condomino, ma non sono riusciti a sfondarlo.