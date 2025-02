Papa senza febbre, condizioni stabili

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.40 "Il Santo Padre continua a non avere lae sta proseguendo la terapia prescritta. Lecliniche sono stazionarie".Così la sala stampa vaticana sulledi salute diFrancesco particolarmente toccato dall' affetto di quanti in questo momento sono in ospedale,prega per loro e chiede che si preghi per lui. Dagli accertamenti è emersa un'infezione polimicrobica alle vie respiratorie che ha comportato un cambio di terapia. Un quadro clinico complesso che ha comportato una degenza più lunga.