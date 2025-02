Thesocialpost.it - Papa Francesco ricoverato al Gemelli sente al telefono la parrocchia di Gaza: “Grazie per la vicinanza”

Leggi su Thesocialpost.it

Nonostante il ricovero per una infezione alle vie respiratorie e le difficoltà nel parlare,ha mantenuto la sua abitudine di contattare telefonicamente ladi. Costretto dai medici a rinunciare all’Angelus domenicale, il Pontefice ha comunque inviato il suo sostegno alla comunità cristiana della Striscia.Leggi anche: “Si è rotto”,inciampa e. cosa è successoIl messaggio diSecondo quanto riportato dall’agenzia Lapresse, ilha telefonato alla Chiesa della Sacra Famiglia, l’unicapre. Il parroco padre Gabriel Romanelli, in un’intervista a Repubblica, ha confermato che Jorge Mario Bergoglio ha inviato “un breve messaggio” per ringraziare dellae inviare le sue preghiere.Telefonate quotidiane alla comunità diLadella Sacra Famiglia, situata nel nord della Striscia di, ospita centinaia di famiglie cristiane e musulmane.