Tg24.sky.it - Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per bronchite: le condizioni sono "stabili"

Leggi su Tg24.sky.it

Ledi salute di“stazionarie”. A confermarlo è la sala stampa vaticana.al Policlinicodiper il riacutizzarsi dellae per un'infezione alle vie respiratorie, il pontefice sta attualmente proseguendo la terapia, dopo aver “riposato bene durante la notte” in ospedale, riferisce Vatican News. Come sottolinea ancora la stampa vaticana, ilha ricevuto l'eucaristia e ha seguito la messa in televisione.