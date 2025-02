Lapresse.it - Papa Francesco, quadro clinico complesso: cambiata la terapia al pontefice

Leggi su Lapresse.it

Preoccupano le condizioni di salute di, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Gemelli di Roma per curarsi dalla bronchite. I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della, ha riferito la Santa Sede. Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di unche richiederà una degenza ospedaliera adeguata. “è di buon umore“. Lo ha detto ai giornalisti il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, dopo la diffusione dell’aggiornamento sulla situazione di salute di. Molti fedeli si sono raccolti in preghiera fuori dall’ospedale Gemelli per sostenere il