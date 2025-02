Dayitalianews.com - Papa Francesco in ospedale, cambia la terapia: le condizioni attuali del pontefice

Il 14 febbraioera stato ricoverato al Gemelli per complicazioni legate alla bronchite e, come riferisce l’Ansa, la Sala stampa vaticana ha rilasciato un comunicato nel quale si rende noto che è stata modificata laa causa di un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie. Alla luce delledel, la degenza insarà più lunga di quanto previsto.Come sta?Nonostante il quadro clinico piuttosto complesso, il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni ha fatto sapere che ilè di buon umore, ha trascorso una notte tranquilla, ha fatto colazione e si è dedicato in mattinata alla lettura dei giornali. Tuttavia ilnon potrà essere presente domenica 23 febbraio in occasione del Giubileo dei diaconi, anche se gli eventi in programma nell’agenda vaticana proseguiranno.