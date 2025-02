Lapresse.it - Papa Francesco, fiato sospeso al Gemelli per il quarto giorno di ricovero

Leggi su Lapresse.it

Giornata di preoccupazione al Policlinico Agostinodi Roma per le condizioni di salute digiunto ormai aldidopo la bronchite che lo ha colpito. Il Santo Padre, ricoverato nella sua stanza al 10º piano dell’ospedale capitolino, ha visto la bronchite aggravarsi in un’infezione polimicrobica. Dopo il “quadro clinico complesso” descritto a metà giornata dalla Santa Sede e il conseguente cambio di cure, i fedeli e i giornalisti sono rimasti con ilfino a quando un altro bollettino della sala stampa vaticana ha descritto la situazione del Pontefice come “stazionaria“. Non si ferma però l’appostamento di decine di troupe televisive fuori dall’ospedale romano in attesa degli sviluppi della condizione clinica di Bergoglio.