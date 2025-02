Lettera43.it - Papa Francesco è «senza febbre» e «in condizioni cliniche stazionarie»

, ricoverato da quattro giorni al Gemelli per il riacutizzarsi della bronchite e per un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie, è «in» e «». A darne notizia è la Sala stampa vaticana, che nel primo pomeriggio aveva definito «complesso» il quadro clinico del pontefice, costretto a prolungare la degenza in ospedale.La nota della Sala stampa vaticana«Il Santo Padre continua ad essere apiretico e sta proseguendo la terapia prescritta. Lesono. Questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia e successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi», si legge in una nota della Sala stampa vaticana. «è toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continua a ricevere in queste ore; in particolare modo intende rivolgere il proprio ringraziamento a quanti in questo momento sono ricoverati in ospedale, per l’affetto e l’amore che esprimono attraverso i disegni ed i messaggi augurali; prega per loro e chiede che si preghi per lui».