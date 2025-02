Laprimapagina.it - Papa Francesco: condizioni complesse, prosegue il ricovero al Gemelli

Il quadro clinico dicontinua a destare attenzione. Il Pontefice, ricoverato da venerdì scorso al Policlinicoper un’infezione delle vie respiratorie, presenta una situazione definita dai medici “complessa”. Gli ultimi esami hanno evidenziato la presenza di un’infezione polimicrobica, che ha reso necessaria una revisione della terapia per la seconda volta dall’inizio del.Fonti ospedaliere riferiscono che il Santo Padre sta ricevendo tutte le cure necessarie e che la sua condizione è monitorata costantemente. La risposta ai trattamenti sarà determinante per stabilire i tempi della convalescenza, ma i medici hanno già sottolineato l’importanza di una “degenza ospedaliera adeguata”, suggerendo che il Pontefice dovrà rimanere in ospedale ancora per qualche giorno.