Papa Francesco bollettino anticipato | Quadro clinico complesso Cosa si sa

Per la prima volta da quandoè ricoverato al PoliAgostino Gemelli, la Sala Stampa della Santa Sede ha emesso intorno alle 13 unmattutino. Era atteso, come nei giorni scorsi, quello divulgato intorno alle 18. Questa novità è indubbiamente un segnale evidente che le condizioni cliniche del Pontefice destano sempre più preoccupazione. Nella nota diffusa ai giornalisti e alle agenzie si legge che “i risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia”. Il comunicato prosegue con una doccia gelata per chi si aspettava chepotesse tornare a casa Santa Marta già nei prossimi giorni: “Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di unche richiederà una degenza ospedaliera adeguata”.