Romadailynews.it - Papa Francesco al Policlinico Agostino Gemelli, ricoverato per bronchite

Continua la degenza dial, dove il 14 febbraio è statoper l’acuirsi di una. A causa delle sue condizioni di salute, il Santo Padre ha dovuto rinunciare a guidare l’Angelus, seguendo le indicazioni dei medici che gli hanno imposto assoluto riposo.Nonostante le difficoltà, il Pontefice ha voluto far sapere il proprio pensiero attraverso un messaggio scritto. Ha rivelato di avere ancora bisogno di cure per la, salutando i pellegrini presenti a Roma domenica 17 febbraio, con un particolare riferimento ai fedeli della Diocesi di Parma in pellegrinaggio con il loro Vescovo.è statoil 14 febbraio, subito dopo aver concluso le udienze in programma. Già nei giorni precedenti aveva parlato delle sue difficoltà respiratorie, che gli avevano impedito in alcune occasioni di leggere interamente catechesi e omelie.