Paolo Galbiati, il “ladro di pallacanestro” che ha portato Trento al primo storico trionfo

Non lo definisce un vero e proprio lavoro, ma una bellissima ossessione. Al massimo una professione. “Spesso trovo match in diretta a notte fonda e rimango sveglio. Ancora oggi, dico che vado ad allenare quando esco di casa. Ed è la sensazione più bella del mondo”.l’ha rifatto di nuovo. Per la seconda volta nella sua carriera, dopo l’impresa con Torino nel 2018 (con il club fallito tre mesi più tardi), il giovane allenatore di Aquila Basketvince le Final Eight di Coppa Italia annichilendo in finale la favorita Olimpia Milano di Ettore Messina per 79-63 (dopo aver battuto Reggio Emilia e Trieste). Per i bianconeri si tratta deltrofeo a livello professionistico. Primi in campionato e con un’età media tra le più basse del campionato,stupisce. E (stra)vince contro i più fortiÈ il successo del duo dinamico formato da Quinn Ellis e Saliou Niang, dell’imprevidibilità di Anthony Lamb e Myles Cale, del capitano Andrés “Toto” Forray, dell’MVP Jordan Ford.