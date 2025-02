Oasport.it - Paolini-Lys, WTA Dubai 2025: programma, orario, tv, streaming

Martedì 18 febbraio inizierà la difesa del titolo nel tabellone di singolare femminile di JasminealDuty Free Tennis Championships, torneo di categoria WTA 1000 in corso sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti: l’azzurra, numero 4 del seeding, affronterà la qualificata tedesca Eva Lys.La sfida si giocherà sul Center Court e sarà la prima del, che si aprirà alle ore 08.00 italiane, dato che nel corso della giornata l’azzurra sarà impegnata anche in doppio assieme a Sara Errani: le due tenniste non si sono mai affrontate sul circuito maggiore.La sfida tra Jasminee la qualificata tedesca Eva Lys, del torneo WTA 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX.