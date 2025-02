Ilrestodelcarlino.it - Panchina Rainbow sfregiata dai graffiti: "Colpito un simbolo di tutela alle persone"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Purtroppo anche a Ferrara la, ildella città che accoglie, cheleLgbti+ da ogni forma di discriminazione, è stato sfregiato e offeso". A denunciare l’atto di vandalismo sono Arcigay Aps e le associazioni del Comitato Ferrara Pride. "Ciò che ci indigna – spiegano – non è certo la rappresentazione simbolica di organi genitali maschili, quanto il gesto vandalico che assume l’apporre un qualsiasi graffito sopra una targa che èdi rispetto delle diversità e di lotta a ogni forma di discriminazione". Arcigay e associazioni lanciano un appello affinché ciò che è accaduto non venga liquidato come l’ennesima bravata: "Ci auguriamo che le istituzioni locali non restino in silenzio – sbottano –. Il Comune di Ferrara ha provveduto a installare lail 17 maggio dell’anno scorso, ci auspichiamo che il gesto non passi inosservato e che si provveda alla sostituzione della targa nel più breve tempo possibile".