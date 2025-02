Oasport.it - Panatta furibondo: “WADA ridicola, va eliminata. Sinner ragazzo perbene, chi parla male é invidioso”

Leggi su Oasport.it

Non sono state poche le reazioni in queste ultime ore dopo l’accordo che ha chiuso la vicenda “Clostebol” tra Jannike la. Il n.1 del mondo ha accettato di scontare tre mesi di squalifica per la doppia positività alla sostanza citata, certificata nei test antidoping del torneo di Indian Wells del marzo scorso., quindi, non potrà giocare fino al 4 maggio e dovrà cercare delle soluzioni alternative negli allenamenti fino al 13 aprile, non potendo usufruire di strutture legate alle Federazioni e al CIO e neanche prepararsi con giocatori tesserati.A dire la sua in merito all’intera questione è stato Adriano, ospite della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD. Ebbene, il vincitore del torneo di Roma, del Roland Garros e della Coppa Davis nel 1976 si è espresso senza peli sulla lingua: “È stato ilminore perché con lanon si sa mai.