Sport.quotidiano.net - Palumbo e un rosso più che dubbio. Ma potrebbe saltare due partite

Sarà un giorno di attesa, quello di domani, per il Modena. Si conosceranno infatti le decisioni del giudice sportivo in merito all’espulsione, nella gara di sabato con lo Spezia, di Antonio, ‘cacciato’ dal campo al 91’ dal direttore di gara per proteste o meglio, per una presunta parola di troppo rivolta al signor Pezzuto di Lecce. Ovvio che una giornata di stop scatterà automaticamente: sarà però fondamentale ciò che è stato scritto nel referto, una motivazione cheanche indurre il giudice a sanzionare il fantasista canarino con una punizione più lunga., come ha riportato Mandelli del dopo gara, ha detto al suo allenatore di non aver detto nulla di offensivo e lo stesso Mandelli ha ribadito, in modo pacato ma fermo, di credere alla versione del giocatore, che fino all’episodio incriminato stava giocando un’altra partita di qualità e sacrificio.